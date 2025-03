El colapso del sistema de salud: nos están matando

Es innegable que el gobierno tiene una agenda oculta: expropiar. Pretenden que los gestores farmacéuticos distribuyan medicamentos a las EPS intervenidas por ellos mismos sin que estas se pongan al día en la deuda, que asciende a cuatro billones de pesos (de acuerdo con información entregada por Audifarma). Es decir, quieren que los medicamentos se entreguen sin que se les pague a quienes los proveen. Esta estrategia no solo es insostenible, sino también peligrosa. Al no pagarles a los operadores logísticos, la deuda con los laboratorios sigue creciendo, arrastrando consigo a miles de colombianos que dependen de estos medicamentos para sobrevivir.

Lo que este gobierno está cometiendo no es solo un error administrativo. Es un crimen de lesa humanidad. Al intervenir las EPS sin tener un plan claro y viable, y al generar una deuda impagable, están condenando a millones de colombianos a vivir con la incertidumbre de no saber si podrán acceder a los tratamientos médicos que necesitan para sobrevivir. Esto es una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de aquellos que luchan contra enfermedades graves.

Este mal cálculo no fue solo un error técnico, fue un grave descuido administrativo que dejó en evidencia la falta de capacidad del gobierno para gestionar los recursos públicos de manera adecuada. Al no asignar correctamente los recursos a las EPS, el gobierno ha creado una situación insostenible, que afecta de manera directa a los colombianos más vulnerables. Los recursos que deberían haberse destinado para asegurar un acceso adecuado a los servicios de salud no están llegando a donde más se necesitan, y el sistema está colapsando.