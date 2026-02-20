OPINIÓN

Angelino Garzón

El derecho democrático a ser diferentes

Invito a todas las personas a ejercer su derecho al voto y para que, por encima de nuestros colores políticos y sociales, no se cohoneste con la nefasta práctica de compra y venta de votos, y elijamos bien el próximo 31 de mayo.
20 de febrero de 2026, 12:45 p. m.

En toda democracia, incluida la de Colombia, existe el derecho de los seres humanos a ser diferentes y esa realidad no le da derecho a ninguna persona, por importante que sea, a tratar como enemigos a los que no pertenezcan a sus credos políticos, religiosos o a sus estratos sociales.

Sin embargo, en la vida de los pueblos y en la historia de la democracia colombiana, no debemos confundir los derechos de las personas legales a ser diferentes con las actividades ilegales de algunos grupos armados, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o delincuencia común. Estos, por principio, siempre tratan como enemigos a las personas que defendemos el derecho a convivir pacíficamente y a tener un Estado de paredes de cristal.

Volviendo al caso colombiano, considero que todos los candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, tienen el deber constitucional de aportar al desarrollo de una cultura democrática, de tolerancia y de respeto al otro; de no tratarse como si fueran enemigos y menos olvidar que, una vez terminen las elecciones del próximo 8 de marzo y 31 de mayo, la vida continúa. Por lo tanto, si pensamos primero en Colombia y en su gente, debemos tratar de unirnos en la diferencia, de saber buscar los puntos que nos pueden unir y sobre todo defender, como gatos patas arriba, el derecho democrático y constitucional a la convivencia pacífica.

En ese orden de ideas, es un tema necesario y urgente a tratar en Colombia, en todo lo relacionado con los derechos universales democráticos de las personas, entre ellos reconocer y respetar el de ser diferentes. Ningún gobernante o persona con poderes políticos, sociales, económicos o religiosos tiene el derecho a descalificar o satanizar a los que no piensan o no se uniforman con sus mismos colores o intereses. La democracia no es una cuestión de conveniencia. No es que “viva la democracia si me conviene y conspiro contra ella si no me conviene”.

Opinión

Un año de Trump y América Latina “patas arriba”

Opinión

La banalidad del mal

Opinión

El ‘momento covid’ de la IA

Opinión

El aeropuerto de Villavicencio

Opinión

Sin herramientas jurídicas no es posible la renovación urbana

Opinión

Cuando la movilidad dejó de tener fronteras

Opinión

Suspensión del salario mínimo

Opinión

La prioridad es la solidaridad y cumplir con la palabra

Opinión

La verdad: un principio ético

Opinión

Lo fundamental en Colombia son los nortes éticos

Sería de suma importancia que, más allá de nuestros gustos personales, políticos, sociales o económicos, comenzáramos a solicitar, después del próximo 9 de marzo, a cada uno de los candidatos o candidatas a la Presidencia de la República que nos informara sobre su experiencia y conocimiento a nivel público o privado para gobernar el país; informar cómo conciben ellos a Colombia como país de regiones; averiguar sobre la experiencia y capacidad para dirigir y para coordinar las acciones de gobierno, en especial para impulsar y estimular, en cada región y municipio de Colombia, una política de diálogo social, de presupuesto participativo y de rendición publica de cuentas.

Pero, ante todo, que las personas que aspiran a lograr nuestro voto para gobernar el país, manifiesten públicamente su compromiso democrático con definidos nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia en todas sus modalidades y manifestaciones. Igualmente la cero tolerancia con las desigualdades sociales y con el hambre, con las contaminaciones ambientales, y con todos los avivatos que buscan siempre aprovecharse del Estado y lo miran como su “vaquita lechera”.

Invito a todas las personas a ejercer su derecho al voto y para que, por encima de nuestros colores políticos y sociales, no se cohoneste con la nefasta práctica de compra y venta de votos, y elijamos bien el próximo 31 de mayo.

Más de Opinión

Francisco José Mejía columna Semana

La banalidad del mal

Wilson Vega Columna Semana

El ‘momento covid’ de la IA

Julio Londoño Paredes Columna Semana

Un año de Trump y América Latina “patas arriba”

Carlos Iván Pérez

El aeropuerto de Villavicencio

Carlos Felipe Reyes, gerente general de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Sin herramientas jurídicas no es posible la renovación urbana

Susana Morales Pinilla Columnista

Cuando la movilidad dejó de tener fronteras

JUAN MANUEL CHARRY

Suspensión del salario mínimo

Vicealmirante (RA) Paulo Guevara Rodríguez

La tragedia como escenario político

Jorge Enrique Vélez, columnista invitado

Persecución judicial

Noticias Destacadas