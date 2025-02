El dinero alcanza cuando nadie roba

Principios y valores: el verdadero eje de la política

La política no debería ser un ejercicio de acumulación de poder, ni un escenario para satisfacer intereses personales. En su sentido más puro, la política es administración pública con ética, con moral y con un propósito claro: mejorar la vida de los ciudadanos.

En El Salvador, se ha priorizado la eficiencia, la transparencia y la inversión en áreas clave como seguridad, infraestructura y bienestar social. Se ha demostrado que, cuando los recursos se manejan con responsabilidad, el impacto es inmediato y tangible. No se trata solo de voluntad política, sino de principios. La gestión pública debe basarse en valores innegociables: honestidad, transparencia y compromiso con la gente.

Colombia, un país donde el dinero nunca alcanza

Cada año se aprueban presupuestos millonarios, pero las brechas en salud, educación y seguridad siguen aumentando. Las obras públicas se proyectan con costos exorbitantes y muchas veces no se hacen y, pero aún, algunas no se terminan. La burocracia crece, pero los resultados no mejoran. Y cuando se buscan explicaciones, siempre se apunta a la falta de recursos.