El gobierno de los exprés

Sin lugar a duda, este Gobierno nos está haciendo vivir la ‘maravillosa época de los turbo rapi’ y vemos con preocupación la ‘entrega exprés’ de títulos universitarios, como es el caso de la casi viceministra Juliana Guerrero, quien afirmó haberse graduado como contadora, posiblemente sin haber pisado la fundación universitaria que le otorgó el cartón; lo mismo parece que ha ocurrido con quienes han obtenido tres o cuatro títulos el mismo día en la misma fundación universitaria.

Lo que llama la atención es que algunos de estos beneficiados se encuentran vinculados al actual Gobierno, como el señor de la Dian, que obtuvo simultáneamente títulos de administrador de empresas, ingeniero industrial, contador público y en marketing internacional, como lo denunció la representante Catherine Juvinao, o el de la secretaria del despacho del ‘pre’, que en una misma jornada parece que recibió tres títulos: administradora de empresas, ingeniera industrial y tecnóloga en gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Se puede afirmar que esta fundación académica ha desbancado a la ficticia San Marino, donde supuestamente el personaje de la Peliteñida estudió seis semestres de Finanzas, referencia que tanta hilaridad causó cuando veíamos la gran producción de Betty la fea, éxito nacional e internacional de Fernando Gaitán, obra totalmente diferente a las producciones morbosas del bachiller Bolívar, exprecandidato presidencial.

No pueden pasarse por alto los otorgamientos de ‘nacionalidad exprés’, cuando la amistad con la que parece ser hoy ‘la ex’ y la afinidad ideológica con el jefe del Ejecutivo tuvieron el peso suficiente para que a mediados de 2025 ya se registraran 25 casos de nacionalización de personas españolas, venezolanas, nicaragüenses y cubanas, entre las cuales figuran nombramientos como asesores de la Presidencia y viceministros, quitándole la posibilidad de trabajo y humillando así a los colombianos, pero no se escuchan las voces de rechazo.

La ‘impunidad exprés’ también forma parte de este panorama, pues empleando las mesas de negociación con diferentes grupos narcoterroristas, el Gobierno nombra como gestores de paz a algunos de sus integrantes produciéndose la suspensión automática de las órdenes de captura e inclusive una directiva de la Fiscalía indica que estos personajes —aún detenidos en flagrancia cometiendo algún delito— no pueden ser capturados, como ha ocurrido en Antioquia con alías Calarcá, también mencionado en un posible escándalo de corrupción del Gobierno.

Los ‘nombramientos exprés’ también forman parte de este período, así no reúnan las mínimas condiciones personales o profesionales que se requieren para asumir responsabilidades en el Gobierno; es el caso del nuevo ministro de la Igualdad, que parece no tuvo tiempo para ir a la San José y que le acomodaran un título universitario que reforzara su escasa preparación, aunque sí se ha distinguido por odiar a la Fuerza Pública e instigar a las comunidades contra las autoridades legítimas.

Este nombramiento llama poderosamente la atención, porque parece que se estuviera fortaleciendo a la funesta primera línea que tanto apoyó el bachiller Bolívar y algunos de sus copartidarios políticos de la izquierda, buscando derrocar el gobierno Duque, o como un paso para conformar colectivos o milicias indígenas para la defensa del socialismo. Sin duda, aquí se está menospreciando el mérito y despreciando la preparación que deben tener quienes desempeñen el cargo de ministro, que deben responder por todas las ejecutorias de sus carteras.

Otros nombramientos exprés que revisten sensibilidad para la seguridad nacional muestran que no se han valorado las capacidades personales ni las profesionales de los nuevos directores, como es el caso de la DNI, donde ha primado la ideología política y su pertenencia al M-19 sobre la competencia para el desempeño en el cargo, e inclusive, la hoja de vida manchada en muchas oportunidades no ha impedido los nombramientos.

La ‘mentira exprés’ también forma parte del discurso político, cuando mencionan descaradamente que la salud va mejor hoy en día, olvidando lo que mencionó la señora Corcho: que “tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Cuando parece que esa crisis fue lo que planeó el Gobierno para justificar la reforma a la salud o lo que puntualizó el jefe de gobierno con el famoso ‘chu, chu, chu’ que hoy ha causado muchos muertos y nadie se pellizca; ante este escenario y estando la izquierda en la oposición, ya habrían incendiado el país.

Estamos a escasos 39 días de las elecciones parlamentarias y es allí donde realmente se inicia el cambio; vamos todos a votar unidos, buscando que se elija un Congreso que realmente respete la democracia y las libertades. No podemos caer ni en la indiferencia, ni en la apatía y mucho menos en la indolencia. Somos los motores del futuro de la nación.