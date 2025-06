El país donde los niños matan y la justicia duerme

Miguel Uribe Turbay no fue víctima solo de las balas de un sicario adolescente, fue víctima de un Estado ineficaz, de una inteligencia inexistente y de un sistema judicial que ha hecho del crimen un juego de niños. El atentado contra Uribe no fue simplemente un hecho aislado, fue la culminación de años de abandono, permisividad y laxa tolerancia hacia la criminalidad juvenil en Colombia.

El atentado contra Miguel Uribe no es solo un ataque contra él, es un disparo al corazón mismo de nuestra democracia y un llamado desesperado a reformar un sistema que ya no da más. Colombia necesita leyes que reflejen su realidad, no la fantasía de académicos, políticos, jueces y magistrados desconectados de la calle. No podemos permitir que nuestro país sea el paraíso de niños criminales y la tumba de ciudadanos inocentes.