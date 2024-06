El presidente ideal

Me pasa mucho estos días que, cuando me topo con amigos o extraños, el tema de conversación sea el mismo: ¿quién reemplazará a Gustavo Petro? No sé si es que la gente cree que ese es un tema que me apasiona o que tal vez es lo único que sé, pero una y otra vez la conversación cae en la misma dinámica y la respuesta. Por lo menos de mi parte, esta es: no tengo la menor idea.

No me tome a mal, no es que no me importe ni mucho menos que no me esté dando cuenta de la velocidad de destrucción de este Gobierno, que tan solo la semana pasada nos dejó con titulares como que la venta de casas nuevas cayó un 25 por ciento con respecto al año pasado, o que la muy inteligente solución de la administración Petro, ahora que no le cuadra la caja por andar haciendo cuentas alegres, es pedir que le aumenten la capacidad de endeudamiento, o que el jefe de Estado esté pensando en que el sombrero de un exguerrillero del M-19 debe ser patrimonio de la nación. Claro que todo eso me importa y me preocupa, pero realmente no tengo idea de quién lo puede reemplazar.