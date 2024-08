Un error que con cierta frecuencia cometemos en Colombia es el de confundir un lema o eslogan de campaña electoral con el significado de un buen gobierno. Una chapa partidista pretendiendo dar un sentido ideológico determinado a un gobierno no supone garantía de uno bueno y no deja de ser una buena intención.

Por mi experiencia en los diversos cargos que he ocupado por elección popular o nombramiento, considero que lo que marca realmente el derrotero de un buen gobernante a nivel nacional, departamental o municipal no son los diversos rótulos que se coloque, sino que lo fundamental es tener nortes éticos como las cero tolerancias con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental.

En la idea de gobernar siempre en favor de las regiones y de la gente, y no de sus familiares o de sus áulicos políticos, un buen gobernante a nivel nacional, departamental o municipal debe priorizar siempre la política de diálogo social y no del ordeno y mando, lo mismo que la administración responsable de los recursos públicos rindiendo periódicamente cuentas verificables sobre la ejecución y los logros más importantes obtenidos en su gestión de gobierno. No olvidemos que la rendición pública de cuentas es deber de obligado cumplimiento de todo gobernante, sea de derecha, centro o de izquierda, y un derecho democrático de la población, aun cuando algunas personas no hayan votado a favor del gobernante.