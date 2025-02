El verdadero campo de batalla

Hay una sola razón por la cual, hoy por hoy, el país no está incendiado como lo estaba en lo que mal han llamado “el estallido social”: las redes no están indignadas. Actualmente, la situación social está que arde; el país se ahoga económicamente, el crecimiento acumulado de los dos años del Gobierno Petro es de los peores en la historia, la violencia pulula y, según la Defensoría, hay once crisis humanitarias. El ELN y las Farc traquetean más que nunca, el Ejecutivo se arrodilla para que sigan los procesos de paz y los escándalos de corrupción se acumulan. Pasamos de las Torres Gemelas a los Pitufos y las Arañas, y nada pasa. Nada. Pero si todo esto estuviera ocurriendo en un Gobierno que no fuera el de Gustavo Petro y se aplicara la sensibilidad de antes, el país estaría incendiado y aún más.