Es hora de potencializar el cuidado de lo público

Hoy tenemos muchas y divergentes posiciones académicas y de autoridades acerca de las reformas que se requieren sobre el control y la responsabilidad fiscal, bien sea para adecuarlos a la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH- fruto de la sentencia Petro Urrego Vs. Colombia proferida el 8 de julio de 2020, o para lograr mayor autonomía financiera de las contralorías, o aumentar o no los periodos de los contralores, y quizás subsumir algunas contralorías territoriales en la Contraloría General. Estos y otros aspectos necesariamente son temas a discutir en torno a lo que debe ser el control fiscal.

Debo resaltar que el proceso de responsabilidad fiscal tiene un carácter resarcitorio de los detrimentos patrimoniales al Estado que resulten probados en su trámite, más no sancionatorio; sin embargo, una de las consecuencias legalmente establecidas para los declarados responsables fiscales es la inhabilitación hasta que se realice el pago respectivo. En este orden de ideas, se deberían explorar diversas vías para que esta consecuencia jurídica de inhabilidad sea impuesta o revisada por un juez en tratándose de servidores de elección popular, y establecer si con ello se cumple o no el mandato convencional.

Sobre los demás asuntos que pueden resultar trascendentales para el control fiscal, el más urgente de todos es fortalecer las entidades fiscalizadoras a través de una real autonomía presupuestal, pues en mi criterio no es lógico que sus vigilados sean quienes definen sus apropiaciones presupuestales para ejercer de mejor manera su labor. “El guardia solicitándole recursos a quien debe vigilar para vigilarlo mejor” no debería ser la forma en la que opera y así lo entiende la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), a través de la Iniciativa de Desarrollo Institucional -IDI-, que propende por una real independencia de las entidades fiscalizadoras. Mientras ello no ocurra y hasta cuando las contralorías territoriales sean fortalecidas, no podemos medir su gestión ni tomar decisiones sobre su futuro.