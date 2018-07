Votar por lo correcto

Voté en la primera vuelta por Sergio Fajardo, convencida de que era el candidato más preparado para manejar el posconflicto, pero en la segunda vuelta no lo voy a seguir en su cruzada por el voto en blanco. Y aunque soy consciente de que corro el riesgo de que los fajardistas me expulsen de su olimpo y me descasten de por vida, he decidido que mi voto esta vez va a ser por Gustavo Petro.



El palo no está para cucharas y no se puede votar en blanco cuando el país está ante tantas incertidumbres: no sabemos si el próximo presidente va a seguir el proceso de implementación de los acuerdos, ni qué va a suceder con todos los programas de desarrollo que desde las regiones se vienen adelantando por parte de las comunidades que tienen puestas sus esperanzas en esas nuevas realidades; miles de exguerrilleros esperan en sus casas o en sus campamentos la llegada del nuevo gobierno para ver si el proceso de reincorporación social que dejó a mitad de camino este gobierno encuentra un camino fácil; tampoco se sabe a ciencia cierta si el próximo gobierno va a fortalecer la JEP –que es la espina dorsal del acuerdo de paz– o si la va socavar; muchos colombianos nos preguntamos si los cambios a los acuerdos que ha planteado el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, son en realidad modificaciones que no alteran sustancialmente lo acordado.

