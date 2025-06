¿Hasta cuándo víctimas de fiduciarias y constructoras?

Al final, es un virus que se ha dispersado por todas las ciudades del país. El común denominador, desafortunadamente, radica en procesos judiciales interminables que no resuelven la situación de quienes se consideraron en algún momento beneficiarios de área o potenciales dueños de un apartamento o casa.

Pero este es solo un ejemplo, en el barrio El Campestre de Cartagena, el proyecto ‘Bahía San Carlos’ tuvo que buscar un auxilio en la Alcaldía para facilitar las obras, perjudicando no solo a los inversionistas, sino a la comunidad en general. Y así, muchos más. En Bogotá, el rascacielos más alto de Colombia, ‘BD Bacatá’, ya es famoso y no precisamente por su altura, pues entró en reorganización en el 2018, posteriormente en Liquidación y, actualmente, se encuentra sin haber concluido el proyecto.

En Bello, Antioquia, el proyecto ‘Norte América’ ha dejado en el olvido al señor José Raúl Escobar, quien no ha podido recibir su apartamento y sin recibir un peso, al menos, como reconocimiento por la notable estafa.

Similar situación se ha presentado en Cali con el proyecto del Centro Comercial Marcas Mall y en Barranquilla uno de los casos más dolorosos ha sido el de la señora Leonor Bolnaseri, quien, con casi 80 años, invirtió sus ahorros en el proyecto ‘Gioco’ de la Constructora AVI sin lograr resultados favorables; no obstante, haber agotado diferentes instancias judiciales para recuperar su patrimonio de vida.

Todas estas controversias son inciertas desde todo punto de vista, lo único cierto es que, actualmente, aún seguimos con la repetición de la historia, ocultándose las constructoras y las fiduciarias, muchas veces, en el amparo de una obligación de medios y no de resultados, queriendo esto decir que dichas administradoras únicamente se comprometen a hacer su mejor esfuerzo sin garantizar resultados, pues así lo estableció el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Es acá en dónde hacemos el llamado de atención a las autoridades encargadas de ejercer la vigilancia, inspección y control y, en particular, a la Superintendencia Financiera, ya que sería la principal encargada de imponer las multas y sanciones correspondientes a las fiduciarias por su actuar negligente en la administración de los recursos o del patrimonio autónomo construido.

Nuestro ordenamiento jurídico ha intentado regular la materia de la mejor manera posible a través de significativos pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera y, con más vehemencia, a través de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido extensa en su jurisprudencia sobre la materia. En particular, la Corte Suprema, mediante sentencia SC-3978-2022, se refirió a unas reglas esenciales que las fiduciarias deben cumplir.

De acuerdo con lo indicado por el Estatuto Financiero, las obligaciones de las fiduciarias son de medios respecto de los rendimientos que pudieran tener los recursos o activos entregados en administración, sin embargo, no las exime de responsabilidad respecto de la entrega oportuna y acertada de estos recursos a las constructoras, por lo cual, la obligación de medios de las fiduciarias es de alguna manera relativa y discutible, en particular en lo que tiene que ver con el giro de esos recursos a las constructoras en el momento preciso y con el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para ello.

Uno de los roles principales de las fiduciarias es evaluar y mitigar los riesgos asociados con cada proyecto, protegiendo el patrimonio de los inversionistas de la mejor manera posible, frente a lo cual se debe advertir que, no obstante, habérsele dado un tratamiento de responsabilidad de medios a estas empresas o entidades, eso no quiere decir que se trate de obligaciones más laxas o flexibles, ya que en los eventos en los que se demuestre un proceder irregular, negligente o ilegal por parte de las fiduciarias no solo estaríamos frente a una indiscutible indemnización de perjuicios, sino también frente a una posible imputación de tipo penal.