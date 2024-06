Importancia de la amistad en la diferencia

Algunas personas, amigas desde hace varios años, con las cuales he mantenido una buena amistad y niveles de confianza personal, en repetidas ocasiones cuando nos hemos encontrado, principalmente en mi casa en Cali, me han manifestado de manera muy sincera su desacuerdo con el presidente Petro por el hecho de venir de un grupo guerrillero, de reivindicar su pensamiento de izquierda y de hablar mucho y escuchar poco.

Esas mismas personas no me han ocultado cierto grado de satisfacción por las dificultades políticas y sociales que ha venido teniendo el presidente Petro por los hechos de corrupción y despilfarro de algunos servidores públicos nombrados por él, o por el hundimiento de algunas de sus reformas políticas en el Congreso de la República.

Rematan sus opiniones políticas con la tesis de que Colombia no puede volver a repetir el error político de elegir un Presidente de la República de izquierda o que venga de grupos guerrilleros desmovilizados.

Por otro lado, y en escenarios diferentes, también he escuchado recientemente a amigos de muchos años, incluso desde cuando era un adolescente, y que votaron por Petro a la Presidencia de la República en el año 2022, decir que existe una oposición política muy negativa y descalificadora de todo lo que hace Petro.

Unos y otros parecen desconocer u olvidar que Colombia es un país de privilegios, excluyente y que males como la corrupción, los despilfarros, la violencia, el narcotráfico, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental no empezaron con Petro y, antes, por el contrario, vienen sucediendo en Colombia desde hace muchos años. En tal sentido y sin negar opiniones, o críticas, que tienen a la forma de gobernar de Petro, piensan que, o bien no lo están dejando gobernar y que lo están llevando a un callejón sin salida o, al contrario, no es merecedor del cargo que representa.