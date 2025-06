Iván Márquez: ¿Mandó matar a Miguel Uribe y Gabriel Ángel?

Porque, de no haber fallado el sicario, no se habría generado la impresionante ola de cariño y solidaridad que no había vivido Colombia en los últimos 30 años. El fenómeno de Miguel Uribe en la uci, luchando por su vida día a día, mientras millones rezan confiados enque para Dios nada es imposible y obrará el milagro, resulta inédito en un país donde la vida no vale nada y el dolor por las tragedias dura un suspiro. Me han llegado a decir que Dios quedará mal si no hace su parte.