Juan Fernando Cristo es el Burro de Troya

Cristo, como el resto de la casta, carece de valores y de umbral moral; hace lo que sea necesario para conseguir poder y dinero, no se detienen ante nada, así lance a la miseria a todo un país, o sus actos le cuesten la vida a muchas personas, él sigue adelante en pos de su becerro de oro. La abyección de la casta hace que tengan que cambiar de posición y de principios frecuentemente, pero eso no les importa; son como un insecto que va mudando en un proceso de metamorfosis. Así Velasco, por ejemplo, hizo su carrera política protestando por los altos precios de la gasolina, pero ya trabajando para el gobierno que le duplicó el precio archivo su causa, o Cristo, que hasta hace un mes decía que la constituyente era inviable y mala idea, hoy la impulsa con convicción desde su nuevo escaño de ministro. Y no se equivoquen, la metamorfosis de estos caballeros de mohatra no tiene límite en lo moral, ellos son capaces de transformarse y abrazar las causas más criminales, si eso les colma sus ambiciones.