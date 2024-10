La guerra es negocio muy rentable del imperialismo norteamericano

No es fácil describir la máquina militar de Estados Unidos, asentada en 750 bases en el mundo y 175.000 tropas desplegadas afuera de sus fronteras (Soberanía, n.º 2). El Ejército (U.S. Army), con 1.073.000 efectivos, cuenta con 25.000 vehículos pesados, entre tanques, antiminas y de ataque, y junto con la Guardia Nacional y la Costera operan miles de aviones de ala giratoria y helicópteros. La Fuerza Aérea (U.S. Air Force), con 495.879 uniformados, supera 3.000 cazas y 150 bombarderos de los tipos B-1, B-2 y B-52; cientos de aviones tanqueros, de reconocimiento, transporte, entrenamiento, servicios médicos y más de 420 helicópteros. La Armada (U.S. Navy), con 336.000 personas y 102.000 reservistas, tiene 470 embarcaciones, activas y en reserva, de ellas 11 portaviones, que cargan 960 unidades, 51 submarinos de ataque, 75 destructores y cruceros nucleares.