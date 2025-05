La pregunta 14

Tres de esas inquietudes involucran simples perogrulladas, veámoslas. Primero, pregunta 13: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? La realidad es que el Gobierno no necesita ninguna reforma ni consulta para hacerlo. Hoy el Gobierno compra vacunas, produce vacunas veterinarias en Vecol y nadie le prohíbe montar una o varias plantas para producir vacunas o medicamentos humanos, puede asociarse con quien quiera, obviamente dentro de las normas de contratación pública. No se justifica entonces malgastar 700 mil millones de pesos para indagar sobre algo para lo cual ya está facultado.

Ahora bien, quién no puede estar de acuerdo con la pregunta 16: ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para garantizar a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación laboral, los derechos laborales y el salario justo? La contrapregunta sería si es legal un régimen laboral especial para los trabajadores de un sector, ¿cuánto cuesta, hasta dónde llega y —sobre todo— quién lo paga? El Gobierno no aporta ninguna respuesta a esas preguntas, lo cual es indicativo de una cuestión de demagogia dirigida solamente a capturar los votos de los trabajadores de la salud.

La pregunta parte de una falacia que el Gobierno no quiere —o no le conviene— entender: las EPS no son simples intermediarias financieras, son aseguradores; muy claro lo dice el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. Como aseguradores manejan riesgos, en este caso, el riesgo asociado a la enfermedad. No son bancos y tampoco centrales de pago. Su función es la de asumir los riesgos de salud de las personas y estructurar planes, programas, redes de servicios y procesos de atención para diluir y manejar ese riesgo.