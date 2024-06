La propuesta de Petro en Asobancaria es la nacionalización de la banca

Resulta que para que un banco pueda hacer un crédito a un sector productivo, debe haber un proyecto donde el inversionista también invierta capital propio, y si es para una empresa establecida, la nueva inversión también debe contar con capital propio, a menos de que el banco acepte que se incremente el apalancamiento, lo cual no es prudente con los niveles de apalancamiento actuales. La cuestión es que nadie está dispuesto a invertir su capital propio por las razones mencionadas, luego el problema no es de oferta de crédito, ni de tasa de interés, es de demanda del crédito por la crisis de confianza.

Pero como toda situación por mal que este, es susceptible de empeorar, viene la solución de Petro: frente a todos los banqueros y sin sonrojarse, les dijo que su propuesta de reactivación económica es que el estado (o sea él) sea el que de ahora en adelante asigne los créditos en la economía con los recursos que los ahorradores tienen en los bancos, y que eso se haga a través de inversiones forzosas. Eso sí, les dijo que tranquilos, que les va a remunerar esos recursos con una tasa de interés, y que ya no tendrán que preocuparse por el riesgo, ósea que ya no tendrán que entenderse con su función principal, que es el manejo del riesgo en la asignación de recursos en la economía.

Ahora Petro pretende extender este caso puntual de los pequeños productores agropecuarios a toda la economía, incluyendo el crédito de vivienda, donde claramente no hay fallas de mercado, y con el agravante de que su gobierno ha demostrado de lejos ser el más corrupto e incompetente de la historia, y donde el Banco Agrario ha vuelto a esas viejas prácticas politiqueras, ósea un gobierno donde las fallas de gobierno son las más protuberantes.

Petro no es un presidente que invierte su tiempo en pensar las políticas públicas para el progreso, lo suyo es una búsqueda frenética de confiscación de los recursos privados de la gente o de las empresas para que queden bajo su control, así es que se piensa reelegir, y puede lograrlo: de eso se trata la reforma pensional, la reforma a la salud, el zarpazo a los parafiscales de los gremios, y ahora su propuesta de confiscación del ahorro del público. Eso si, hay que reconocerle a Petro su creatividad y sutileza: Chaves directamente nacionalizo la banca, Petro propone que se limiten a ser sus recaudadores de ahorros para él otorgar los créditos que nunca se pagaran, eso al final no lo aceptara ningún banco nacional o extranjero, entonces Petro dirá que no le quedo más opción que nacionalizar.