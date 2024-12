La segunda instancia: una lucha reconocida por la CIDH después de un cuarto de siglo

En esa sentencia definió el contenido del derecho a recurrir el fallo sancionatorio, llámese segunda instancia, como una garantía básica prevista en la Convención Americana y que aplica a todas las personas y procesos. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que “se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía”, con el fin evitar que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias.

Dichos elementos no se constataron en el proceso por cuanto la Fiscalía, después de una nulidad decretada por la Corte Constitucional y de una decisión de la propia Corte Suprema de Justicia le modificó la naturaleza de la recomendación del ministro Villamizar, convirtiéndola a título de particular y dejando la calidad de la autoría del ministro Arboleda como pública y posteriormente, la Fiscalía, atendiendo las decisiones de sus superiores judiciales, archivó el proceso en favor del primero, quedando el determinado sin determinador, motivo por el cual debió desembocar en una atipicidad de la conducta del segundo.

Si, como lo dijo la Fiscalía, Villamizar “no realizó el hecho objeto de investigación”, no existió una actuación determinadora del inductor, como tampoco su gestión fue dolosa y, como consecuencia, no podía darse el vínculo entre el delito y la inducción.

Por otra parte, mientras la sentencia condenatoria contra Arboleda dice que en la licitación de las emisoras actuó violando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, inherentes a la contratación estatal en Colombia, por no utilizar una balota para desempatar a quienes estaban empatados como lo ordenaba el pliego de condiciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, posteriormente, sostuvieron en contra de esa tesis, que “ante la imposibilidad de usar la balota, una de las 2 propuestas tenía que escogerse dado que no era posible escoger a los dos y cualquiera que hubiera sido la selección por la decisión de quien legalmente tenía la obligación de hacerlo, sin otra cortapisa que escoger al mejor para la administración pública –lo cual se cumplía con el puntaje en el primer lugar- es evidente que se ciñe a la objetividad, transparencia, legalidad e imparcialidad y al principio de escoger el mejor para el servicio”. En este evento, la Corte Suprema jamás se refirió a que Arboleda no usó la balota por orden del Procurador General de la Nación de la época, orden vinculante y obligatoria en su cumplimiento, por cuanto provenía de la máxima autoridad en materia disciplinaria del país. Al desvirtuarse el dolo, la conducta igualmente era atípica.