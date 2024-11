La Seguridad, el Talón de Aquiles de la Gobernanza

Ya hemos visto el impacto que ha tenido en el recaudo las fallas en la seguridad económica. La sola expectativa de una segunda reforma tributaria, cuando aún no se ha asimilado la primera, la posibilidad de modificar la regla fiscal, la incertidumbre que genera los próximos cambios en la Junta Directiva del Banco de la República… Uno no puede alegrarse de que eso pase, porque todo lo que afecta el presupuesto nacional afecta directamente la vida de todos los ciudadanos. Sin recaudo no hay presupuesto, y sin presupuesto vienen los recortes que afectan la prestación de los servicios a cargo del estado. Los recortes se dan no solo en el Ministerio de Defensa, también -entre otros- en salud, en igualdad, en educación, en fin, en todas las carteras. Todo esto cuando estamos ante una inminente crisis energética generada por las decisiones del gobierno, afectando la calidad de vida de todos los colombianos, pero muy especialmente de la población más vulnerable.