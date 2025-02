¡La vida de Jazmín es responsabilidad del Estado!

Según Indepaz, entre agosto de 2022 y febrero de 2025, han asesinado a 455, en promedio 15 mensuales, solo algo menos que durante el Gobierno de Duque; es decir, en cuanto a la vida de los liderazgos sociales, el “cambio” no llegó.

Jazmín Romero es una colombiana ejemplar. Ha liderado la resistencia civil en Barrancas, Fonseca y Distracción de las comunidades wayús más vulnerables en esa zona –las que no pertenecen a ningún resguardo–, que han padecido las secuelas en la salud y el medioambiente, consecuencia de la explotación del carbón de la multinacional Glencore en el Cerrejón.

En el último año, Jazmín conduce 44 comunidades no resguardadas, como Sumaain, Walinay, Wayuukazo o Jarijinamana, que, desde hace décadas, habitan territorios aledaños a la troncal del Caribe. Estas han sido presionadas a dejar sus tierras por particulares en apropiaciones indebidas o por proyectos de infraestructura de orden nacional y distrital. Tales atropellos, incluidos los cometidos contra 15 grupos que ya fueron desalojados, se denunciaron por ella y por 13 autoridades wayús en el Senado de la República el 19 de diciembre de 2024, en una audiencia pública de la Comisión IV, organizada por el senador indígena Richard Fuelantala. A pesar de contar con la presencia del Ministerio del Interior, la Defensoría y la Agencia de Tierras, aún están pendientes las respuestas ciertas a los reclamos expuestos.

Jazmín, junto con Las Guardianas del Viento, organización de mujeres de la Alta Guajira, ha alzado la voz frente a la construcción de 57 parques eólicos que 17 multinacionales quieren desarrollar en esa zona. No se han resuelto con equidad y respeto los conflictos que surgen con relación al suelo, al mar, la fauna, la cultura, la espiritualidad y los medios de vida de las comunidades ancestrales del cabo de la Vela, bahía Honda y punta Gallinas, entre varias. El relato fácil es acusar a los indígenas “que no quieren o no dejan”, cuando tales proyectos ni siquiera les solucionan inveteradas carencias en acceso a energía y agua potable.