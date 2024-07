Las coincidencias entre Claudia López y Gustavo Petro

En contraste, la economía planificada, aquella en que el Estado toma un rol preponderante, no permite ofrecer productos y servicios acoplados a las necesidades de cada comprador. Acordémonos de la Unión Soviética, donde existía una oferta muy limitada de modelos de automóviles, y los que podían acceder a ellos no necesariamente compraban el que necesitaban. En esa época los soviéticos solo se podían disfrutar vacaciones dentro de la cortina de hierro, no podían escoger el lugar que mejor respondía a sus necesidades por las limitaciones que imponía el Estado. Los chinos, por su lado, vestían todos con las mismas prendas.