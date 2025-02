Las cuchas de los polis tenían razón

Aunque saldrán de prisión en pocos años, a ellas les parece una injusta eternidad un solo día tras las rejas. Tampoco aceptan que carguen con la deshonra de un delito que no cometieron. Si fuesen los papás, se habrían rendido. Las guerras por los hijos las libran las cuchas.

Doña María me montó la cacería durante meses con tal persistencia que no quedó más remedio que escucharla. Resuelta, esperanzada, convencida de que no dejará puerta sin tocar, llegó a nuestro encuentro acompañada de doña Rosa Elena, su inseparable compañera. Han compartido tristezas, sacrificios, en pasillos aguardando citas, en juzgados, en visitas carcelarias.