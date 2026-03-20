Gustavo Petro habló de un revolcón para el acceso de vivienda para policías y militares: estos son los detalles

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió este viernes 20 de marzo con una serie de medidas para el acceso de vivienda a policías y militares, en el marco de sus políticas públicas.

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Detalles de la iniciativa que reveló por medio de su cuenta personal de X: “La vivienda para militares y policías sin transferencias de subsidios de abajo hacia arriba es fundamental para dignificar el oficio de defender los derechos y libertades de los demás”.

Mensaje que no pasó desapercibido para los usuarios de X, ya que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está atravesando la recta final de su mandato, el cual finaliza el próximo 7 de agosto de 2026.

Pero esta no es la única iniciativa que ha expresado el mandatario colombiano que tiene que ver con la Fuerza Pública. Hace varios meses, el presidente Petro hizo mención al sistema de ascensos.

“Un criterio objetivo son los puntajes, discutámoslo”, dijo el jefe de Estado en esa ocasión.

También indicó: “Puntajes durante la vida militar, no en el último momento. Y ese sistema de puntajes al final va dando, ¿quiénes, hombres y mujeres, pasan al siguiente grado y quiénes no?”.

“Pero ese no es el tema aquí en esta reunión; reintegrarse de pronto puede ser una aspiración, quizá yo mismo la potencie porque he reintegrado. Pero mejor sería que, en lugar de valoraciones subjetivas de un presidente o de un general, tuviéramos más bien un mecanismo objetivo de ascensos desde el principio hasta el final”, expresó el presidente.

Finalmente, manifestó en esa oportunidad: “Por tanto, le solicito al comandante de las Fuerzas Militares que estudie una manera de reemplazar ese sistema de corte de generales ascendiendo a generales y a otras personas, y busquemos un mecanismo objetivo de puntajes por la carrera profesional de cada persona”.

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“De tal manera que acertemos a que quienes llegan a la máxima cúpula sean los mejores y las mejores. Y dejo esto aquí planteado en este debate que se inicia. La Fuerza Pública no es deliberativa, pero sí acerca de su propio funcionamiento”, concluyó el saliente Petro.