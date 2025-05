Libertad de expresión y libertad de prensa: no son lo mismo

La libertad de expresión es de todos. La libertad de prensa, no. Y cuando esta última se usa como escudo para proteger intereses privados o manipular la opinión pública, el debate democrático muere… y nace la desinformación organizada.

Lo dejó claro la Corte Interamericana en el caso Kimel vs. Argentina: el periodista debe tener garantías, sí. Pero también debe responder cuando su trabajo daña. Porque un micrófono no otorga inmunidad. Y difamar no es opinar: es delito.