Los extremos se juntan

Don Quijote la profesaba, lo cual le permitió a Petro compararse con el “caballero de la triste figura”, uno de sus quinientos mejores disparates desde que nos “gobierna”. Cree que es necesario extirpar el ánimo de lucro, propuesta que no incluye a la “economía popular”, que es también capitalista, y la explotación de hidrocarburos, primero en Colombia que en el resto del planeta. No le importan las consecuencias sociales para nuestro país.

Aquí se procura deslegitimarlas; no obstante, los jueces, un sector del Parlamento, buena parte de las autoridades regionales y la prensa, no se doblegan ante los recurrentes agravios del gobierno.

La última vez que tuvimos motivos para dudar de los resultados electorales fue en 1970, aunque entonces el poder electoral dependía del gobierno. Vaticino que Petro y sus abogados seguirán tratando, mediante maniobras jurídicas dilatorias, de impedir que el Consejo Nacional Electoral tome las decisiones que le corresponden. No se olvide que él fue el inventor de las “tutelatones”, un abuso mayúsculo. Se busca que transcurra la anhelada prescripción, que no lava pecados, pero sí los oculta.

Hoy culmina el proceso de votación en los Estados Unidos, que es muy distinto al nuestro. No existe un régimen electoral único; los ciudadanos no eligen directamente a los integrantes de la fórmula presidencial. Votan por candidatos al Colegio Electoral al que corresponde la decisión final. La dupla presidencial que gane en cada estado, así sea por un solo voto, se lleva la totalidad de los delegados. Como los escrutinios son descentralizados, los comicios reñidos y evidentes las fallas del sistema, es posible que el resultado oficial tarde semanas.

Un compatriota residente en Beirut o Tel Aviv (no me quedó claro), en donde decidió instalarse pensando en mejorar la seguridad de su familia, me pregunta qué pasaría si Trump pierde.

Procurará perturbar el funcionamiento de las autoridades electorales en ciertos estados. Impugnará la decisión del Colegio Electoral por la supuesta existencia de fraudes en la votación anticipada. No escatimará esfuerzos para sabotear la posesión de la presidente Harris. En fin, la misma película con un par de salvedades: ya no tiene el control de los cuerpos armados; una porción de los revoltosos que se tomaron el Capitolio en 2021 está en la cárcel.

Me parece difícil —no imposible— que Petro, al que imagino débil al fin de su mandato, esté en capacidad de gestar un nuevo “estallido social” como el de 2021. Las “primeras líneas” de entonces parecen desentendidas, aunque nunca se sabe. Los grupos armados —sus amigos en la paz total— están ocupados en sus negocios y meterse de revolucionarios, de verdad, y no como mera retórica, es riesgoso. Tengo certeza de que la Fuerza Pública no lo acompañará en un conato golpista. Con algunas pocas excepciones, la comunidad internacional no le apoyaría.