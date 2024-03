M i visita al internado “Gentil Duarte”, fracaso del Estado (Parte 1)

Desde lo alto se aprecia una construcción sencilla, de una sola planta. Pero no pude ver el interior de los salones y las habitaciones. La energía la proveen paneles solares. Me dijeron que en las precarias escuelitas de los alrededores apenas hay agua ni baterías sanitarias. Que el Estado los ignora.

Le repliqué que no mandarían profesores si no cambiaban el nombre y borraban los dos grafitis. Y como las familias de una región ganadera no cuentan con recursos para sostener a sus hijos en el Internado, debe costearlo el Estado. Guardó silencio y sentí que estaba de acuerdo.

Solo transcribo sus primeras palabras, que quedaron en el celular mientras lo apagaba, porque me pidió, de manera correcta, que no grabara más imágenes y me fuera. Pero me invitó a regresar una vez inauguren el centro escolar.