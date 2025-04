Nubes negras en el horizonte fiscal

¿Cuáles son las razones del significativo descache entre lo presupuestado y lo realmente recaudado? Son muchas, pero cabe destacar la ingenuidad, por no hablar de falta de experiencia de los técnicos, en presupuestar ingresos altamente inciertos como fallos positivos en litigios; una reforma tributaria muy mal diseñada, como fue la de Ocampo en 2022; y una torpe política en el sector minero energético, lo cual obviamente redundó en menor recaudo fiscal y una baja considerable en las utilidades de Ecopetrol, de las cuales el Gobierno es el mayor accionista.

A este columnista lo que más le preocupa son las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda en el sentido que él no ha llegado para poner orden en las finanzas públicas, “sino a respaldar al presidente en sus iniciativas”. Por lo visto, el que no haya con qué financiar estas iniciativas no es problema para la cabeza del erario. ¿Será consciente el nuevo ministro de que con una deuda pública externa de 90.000 millones de dólares, el que nos aumenten un 2 % los intereses por el mayor riesgo que puede implicar desconocer la Regla Fiscal puede representar un mayor costo en intereses de cerca de ocho billones de pesos anuales, desconfigurando de manera grave todo presupuesto o ajuste?