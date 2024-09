Nuestra precaria infraestructura facilita los bloqueos

Entidades como Ferrocarriles Nacionales y Caminos Vecinales, entre otras, tuvieron que ser liquidadas por ineficientes y corruptas. Muchos recursos se enterraron y dilapidaron en estas entidades por años. De hecho, por cuenta de esta corrupción no tenemos prácticamente sistema ferroviario.

El modelo de concesiones se utiliza en otras obras diferentes a las carreteras, como transporte urbano o aeropuertos. Sin decir que en este modelo no ha habido corrupción y problemas, la realidad es que se ven las obras.

Lo que nos está pasando hoy en día con el paro camionero es un fiel ejemplo del problema que tenemos. Primero, la dependencia tan grande de que la carga del país sea movida por camiones; segundo, que nunca se haya priorizado un sistema alterno viable, pero que, además, que Bogotá sea tan vulnerable para ser bloqueada tan fácilmente por ellos. Llevamos dos días en que se cerraron los colegios, no entra ni sale mercancía a la capital, en muchas ciudades no se puede llegar al aeropuerto y no se puede ir con tranquilidad a los municipios aledaños. Una catástrofe.