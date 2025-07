Nunca está más oscuro que antes de amanecer

No se trata solo de sentir un profundo sufrimiento emocional, sino de una purificación interior necesaria a través de la cual, sin darnos cuenta, se va gestando en nosotros una transformación en medio de la oscuridad, siempre y cuando estemos en una apertura de docilidad y humildad.

Cuando atravesamos este umbral del dolor interior, no encontramos consuelo ni claridad, pero es precisamente ese vacío el que nos prepara para trasegar el camino hacia el esclarecimiento, que nos llevará a la plenitud. Es un proceso de transformación espiritual, es una metamorfosis dolorosa, pero esencial para alcanzar la verdadera paz interior.

En mi caso particular me embiste una profunda tristeza, la de sentir el dolor de una familia que, a través del tiempo, sigue aferrada a la fe y a la esperanza, aun cuando pareciera que hace más de treinta años esperan ese despertar que los conduciría a un nuevo amanecer.

Hoy, en este mundo herido, hay muchos Migueles que están dando la más dura de las batallas entre la vida y la muerte, en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, o en una trinchera de una guerra sin sentido a la que fueron empujados sin tener ni siquiera la opción de elegir si querían, o no, entrar.

Lázaro vivía en Betania y de repente enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús para pedirle ayuda. Sin embargo, Jesús no fue de inmediato, esperó un tiempo y cuando llegó, las hermanas estaban desconsoladas y le dijeron: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de sus amigos, les dijo: “¿No les he dicho que, si creen, verán la gloria de Dios? ¡Lázaro, sal afuera!”, gritó y Lázaro salió vivo y sano.