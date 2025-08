¿Pesimismo? No, a reforzar la lucha

Hace un par de días estaba donde mi oftalmólogo, quien me dijo: “Estoy muy pesimista”. Un hombre que construyó su vida y su patrimonio con base en su estudio y su trabajo ahora mira su futuro y el de sus hijos con gran preocupación. Le dije: “No, yo soy optimista”, y le afirmé que este traspiés solo me da más vigor para luchar.

¿Cómo? Lo primero es que tenemos que utilizar las mismas herramientas que ellos usan. La tarea inicial es crear un mensaje claro que muestre el bien y el mal como son de verdad, no como ellos lo han vendido. Quién empuñó fusiles, quién robó descaradamente y qué herramientas utilizan para lograr sus objetivos, incluyendo un sector político de la Justicia. No hay que tenerle miedo a dejar títere sin cabeza, pues ellos saben que no hay medio buenos y medio malos, no hay grises y van por todos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y llegarles, desde el vendedor ambulante hasta el empresario, pasando por los asalariados, los estudiantes y los profesores. Un público fundamental: los jóvenes.