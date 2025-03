Petro hoy pone presidente

Por su parte, quienes están en la oposición siguen en el mismo cuento antipetrista, con un discurso previsible que ya no mueve a nadie y no cambia un voto. Petro tiene un 30 por ciento del voto, la mitad voto duro, y no hay ni un precandidato o aspirante o líder de oposición que inspire sentimiento alguno de ilusión o que atraiga a una parte de ese voto blando petrista. Siguen dedicados al previsible discurso contra Petro, contra la corrupción, contra Benedetti, etc. Ya nadie los está escuchando.