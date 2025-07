Petro y el memorando de la vergüenza: una puñalada a la soberanía nacional

El documento habla de desarrollo agroindustrial, de comercio binacional, de colaboración en salud y educación. Pero no toca ni con una línea las responsabilidades del régimen venezolano en la expansión del narcotráfico, la minería ilegal o la protección de grupos armados como el ELN o disidencias de las FARC que operan en ambos lados de la frontera. El acuerdo omite que la inseguridad en la frontera, el control territorial y la complicidad criminal, son un problema para el desarrollo. Firmar un pacto con Maduro sin exigir condiciones claras, verificables y transparentes, es como hacer un trato con el fuego esperando que no queme.

En este contexto, no es solo irresponsable firmar un acuerdo con la dictadura de Maduro. Es inmoral. No se puede hablar de derechos humanos mientras se estrecha la mano de un gobierno que reprime, encarcela y tortura a su pueblo. No se puede hablar de soberanía mientras se permiten pactos con quienes no respetan límites, ni instituciones, ni democracia. Y no se puede hablar de desarrollo cuando lo que está en juego es la integridad misma del territorio nacional.