Petro y Venezuela: entre la espada y la pared

Muchos están actuando como mediadores. Colombia, México y Brasil, entre otros, sin contar otras gestiones que no se han divulgado. Sin embargo, el grupo no parece muy homogéneo. El presidente de México ha anunciado que no seguirá en la mediación, hasta no conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. No se sabe si es para respaldar lo que dice el tribunal, que es totalmente madurista, o, por el contrario, para advertir que definitivamente no reconoce el supuesto triunfo de Maduro.