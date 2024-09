Prensa tradicional vs. Influenciadores Petro

La posición del gobierno actual es inmoral desde diferentes aspectos. Primero, los opinadores de redes sociales carecen de institucionalidad, garantía de una postura sopesada. Son como hacer negocios con una contraparte que no tiene patrimonio, que no tiene carne en el asador, que perder en caso de que no se porte a la altura. Los medios tradicionales responden por su trabajo con una organización que, en el caso de incurrir en posiciones sectarias o insensatas, pagan con su patrimonio, al ver disminuidas sus audiencias y sus ingresos. Ese costo no existe para los influenciadores pagos, que perciben ingreso del gobierno, independientemente de las irresponsabilidades que cometan.