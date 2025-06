Profesión en peligro

No se trata de una interpretación aislada. Cuando un periodista le preguntó al presidente Petro si en el país aún existía la guerrilla, en el marco del proceso de paz que adelanta con los grupos armados dentro de su política de paz total, la respuesta fue contundente y preocupante: “En Colombia no hay guerrilla; lo que hay es narcotráfico arropado en esas organizaciones”.

Estas declaraciones dejan en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el poder que hoy tienen los grupos narcotraficantes en nuestro territorio y la forma en que se articulan, incluso, con iniciativas del gobierno nacional. Por eso, y con base en las primeras hipótesis que manejan organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, todo indica que detrás del atentado contra Miguel Uribe podría estar una de las estructuras criminales que han sido legitimadas, de alguna forma, dentro de la estrategia oficial de negociación con actores armados.

Aún más preocupante es el hecho de que esas amenazas no provienen únicamente de actores armados al margen de la ley. Muchos opositores han denunciado persecuciones provenientes del mismo Estado. Políticos, periodistas, empresarios y líderes sociales han revelado públicamente cómo se les han desmantelado esquemas de seguridad, a pesar de estar bajo riesgo. Algunos empresarios, incluso, han denunciado seguimientos y presiones indebidas por parte de entidades estatales, que obstaculizan el desarrollo libre de sus actividades económicas.

Todo esto configura un panorama alarmante. Cuando el Estado no garantiza la vida, la libertad y la seguridad de quienes piensan distinto, deja de ser plenamente democrático. El deber del Gobierno no es silenciar a la oposición, sino protegerla. Y esa responsabilidad hoy, infortunadamente, está siendo incumplida.

Muchos advertimos, antes de la elección del actual Gobierno, que Colombia corría el riesgo de seguir los pasos de Venezuela. Hoy, lamentablemente, los hechos nos están dando la razón. Esta comparación no es un lugar común, especialmente si nos centramos en el trato que el “gobierno del cambio” le ha dado a la oposición. Cada día se asemeja más al modelo autoritario de Nicolás Maduro: persecución, estigmatización y ausencia de garantías para quienes piensan distinto.

Ser opositor en Colombia se ha convertido, como ya ocurre en Venezuela, en una profesión peligrosa. La institucionalidad no está garantizando la protección de quienes ejercen su derecho legítimo a disentir, y las consecuencias ya se están sintiendo, con una preocupación creciente sobre lo que puede ocurrir en el último año de este mandato.

Para el presidente y su círculo de poder, la oposición representa una amenaza directa a su proyecto político. Por eso, la respuesta ha sido una persecución implacable, sin tregua, contra cualquier persona u organización que cuestione su manera de gobernar. La falta de garantías no es solo institucional, sino también en materia de seguridad: los candidatos y líderes opositores —así como sus familias— están cada vez más expuestos a riesgos.

El caso del senador Miguel Uribe Turbay es un ejemplo doloroso. A pesar de las alertas sobre su seguridad, el gobierno no actuó con la diligencia que le correspondía. Esa omisión, que no puede considerarse inocente, terminó con un atentado que pudo evitarse. La falta de protección estatal no es solo negligencia: es una forma de silenciar.