“Pueblo” contra Congreso

El presidente Gustavo Petro anuncia la convocatoria de la Consulta Popular Nacional para que el pueblo decida, en razón a que el Congreso no tramita las reformas legales propuestas, por tratarse de sectores que se oponen al cambio que él propone. Así mismo, considera que hubo irregularidades en la negativa de concepto por parte del Senado, que permiten asumir la inexistencia de tal decisión.

La Constitución y la ley, claramente, lo establecen. Las posibles irregularidades del concepto negativo, que conducirían erróneamente a su inexistencia, simplemente indicarían que no se cumplió con el requisito.

Se trataría de un vicio de procedimiento que conocería la Corte Constitucional, en virtud de demanda ciudadana, presentada dentro del año siguiente, a la expedición de la norma legal que diera cumplimiento a las preguntas aprobadas por los ciudadanos. Sería un control posterior que no impediría la convocatoria a las elecciones.

Algunos consideran que el decreto que fijara la fecha de la convocatoria sería demandable por nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, incluso que podría ser suspendido provisionalmente, de forma que impediría la celebración de las elecciones. Sin embargo, se trataría de un asunto de competencia de la Corte Constitucional y de un acto de trámite que en principio no sería de conocimiento del Consejo de Estado. En mi opinión, esta vía es poco probable.

En cambio, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la Registraduría, sería un camino probable y efectivo, consistente en que la autoridad electoral no aplique el decreto gubernamental por advertir que no cumple con el requisito constitucional de concepto previo favorable del Senado, y por ende, las elecciones no deben ser convocadas.