¿Qué es lo que saben?

Pero no es solo el excanciller el de los mensajes cifrados. Francia Márquez, a quien sacaron después de que rechazara la llegada de Benedetti, escribió: “… la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino... Hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán, no me rendiré... cuando el Gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”. ¿Quién amenaza a Francia? ¿Quién está chantajeando al Gobierno?