¿Quién manipuló las pruebas en el caso Uribe?

En la audiencia anterior, en la que la jueza negó los siete días solicitados por la defensa de Uribe, las partes debían realizar el descubrimiento probatorio. En un sistema de partes, como el colombiano, son la Fiscalía y la defensa las que llevan a cabo dicho descubrimiento. En este caso, fue la Fiscalía la que lo realizó, mientras que la defensa se negó a hacerlo, debido a la postura de la jueza. La Procuraduría intervino, no para presentar pruebas, sino para solicitar que algunas no fueran tenidas en cuenta. En la última intervención, la defensa solicitó la exclusión de ciertas pruebas. Continuaron con la actividad normal de peritaje (a la que tenían derecho) del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, para posteriormente hacer el descubrimiento. Los siete días solicitados a la jueza eran para comparar las copias espejo de los dispositivos con los originales.

El pasado 11 de octubre, los resultados entregados por los peritos revelaron inconsistencias en los dispositivos del testigo estrella del senador Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, lo que genera serios interrogantes sobre estas pruebas fundamentales en el proceso. El 4 de enero de 2019, agentes del Inpec confiscaron un computador, un celular y otros objetos de Monsalve. Sin embargo, no fue hasta el pasado 30 de septiembre, 36 horas antes del descubrimiento probatorio en audiencia, que la defensa de Uribe tuvo acceso completo a estos dispositivos.

La defensa de Uribe sostiene que estos hallazgos demuestran que la integridad de la evidencia ha sido comprometida. La importancia de revisar los dispositivos originales no solo radica en hacer comparaciones, sino en descubrir si hubo manipulación deliberada. Las incongruencias en los dispositivos de Monsalve no pueden pasarse por alto. Con miles de archivos no reportados y el creciente volumen de información recuperada, la credibilidad de la evidencia está en duda. ¿Quién manipuló estos dispositivos? ¿Qué se intenta ocultar?