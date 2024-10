¿Quién será el llamado a representarnos en el 2026?

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que unidas componen las fuerzas armadas, pertenecen a la Rama Ejecutiva por organización, pero de acuerdo con la Constitución, su deber está enmarcado en los artículos 216 y 217. A las Fuerzas Militares les corresponde primordialmente proteger y defender la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Es al pueblo colombiano y a nuestra Constitución Política que se deben enteramente. La Fuerza Pública no es propiedad del gobernante de turno (no es petrista, santista, duquista o uribista). Esta Institución es la garante del Estado de derecho que nos rige, de la división y equilibrio de poderes, de la preservación de nuestra Constitución Política.

Esta vez, además, el llamado está acompañado de un instrumento nefasto para la democracia: la Fuerza Pública está atada de manos para defender a la población. Como consecuencia de las órdenes del comandante supremo, la Fuerza Pública no podrá actuar para garantizar la protesta, ni para defender los derechos de los ciudadanos que decidan no marchar. Olvida el gobierno que su deber es proteger los derechos de sus simpatizantes, al igual que los de aquellos que no comparten sus ideas. Los derechos de la oposición son sagrados, no debería olvidarlo quien, durante tantos años, fue opositor y en tal condición recibió siempre todas las garantías de parte del gobierno de turno.