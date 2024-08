Reforma agraria, Uribe y los campesinos invisibles

Como es costumbre en Petro, él parte de una premisa falsa para justificar una acción que soporta su ideología, en este caso esa premisa falsa es que el “Uberrimo” es una finca improductiva. Veamos: el presidente Uribe antes de ser político, se había iniciado como un trabajador del campo siguiendo el ejemplo de su padre, quien adquirió esos predios de “El Uberrimo”, siendo tierra inculta. Las tierras del Uberrimo no son aptas para la agricultura, dado que en épocas de lluvia se inundan, y en épocas de verano hay sequía severa. A pesar de esto, Uribe ha logrado una alta productividad en su empresa pecuaria, con inversiones en tecnología y adecuación de tierras, y una abnegación por el trabajo en la finca que va más allá de los indicadores financieros. La finca produce carne, leche, equinos, mulares y especies menores (carneros), pero, además, produce embriones que ayudan a diseminar en otras fincas el mejoramiento genético que ha logrado. Cuatro médicos veterinarios en sus respectivas especialidades visitan la finca. Tan solo basta ir al “Uberrimo”, o hablar con los vecinos, como lo he hecho yo, para constatar este ejemplo de productividad a pesar de las adversidades de la naturaleza

El presidente Uribe no es un finquero de ocasión o un inversionista pasivo: es un granjero devenido en político, como lo fue Abraham Lincoln. Mientras que Petro, quien lo acusa de tener un latifundio improductivo, siempre ha sido un político (violento en una época), que no solo jamás ha producido nada, sino que vive de tergiversar la realidad para acomodarla a su mundo marxista, lo cual quiere decir que tampoco sabe cómo producen los que producen.

Ahora Uribe se ve obligado a vender un predio del “Uberrimo” por un incremento desmesurado en su impuesto predial, producto de un aumento absurdo del avalúo catastral (tal como Petro lo prometió) y se lo ofrece al estado por un precio menor a dicho avaluó. Algunos se frotarán las manos porque Petro está logrando su cometido de quitarle la finca a Uribe, pero no se engañen: esto no es un problema de Uribe, es una amenaza para Colombia.

Y dónde quedan los 1.8 millones de campesinos que son propietarios de tierra según el último censo del DANE? Pues esos están invisibilizados por este gobierno porque su existencia contradice su narrativa de que en Colombia el campesino no tiene tierra. Para ellos no habrá un peso en mejoramiento de vías para sacar sus cosechas, ni para asistencia técnica, ni apoyos en la comercialización, ni subsidios a sus costosos insumos o a sus tasas de financiamiento, ni mucho menos infraestructura de riego. Nada, ellos no existen. Prueba de esto es que de los 22 indicadores que monitorea el DNP para el sector agropecuario, 13 no tienen ningún avance y en el resto el avance es precario. Por ejemplo, de las 29,186 hectáreas que debían habilitar para riego en este gobierno, no han cumplido con una sola hectárea.