¿Se necesitan 1.114 páginas para dictar una sentencia?

“ Los jueces no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor ”: Montesquieu, El espíritu de las leyes , Libro XI, Capítulo VI.

Para Montesquieu, los jueces no tienen autonomía creativa: no pueden tener voluntad propia a la hora de juzgar. Es decir, no pueden decidir qué es justo o injusto según su criterio personal, ya que cuando el juez pretende ser legislador, se debilita la democracia. Para el pensador francés, “no hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”. Las ideas de Montesquieu eran revolucionarias para la época y proponían una nueva división de los poderes del Estado en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.