La revista SEMANA, en su edición del 7 de febrero, publicó la segunda encuesta presidencial de AtlasIntel, con una muestra de 7.298 personas entrevistadas presencialmente en todo el país. Si votara alrededor del 50 % del censo electoral, se obtendrían cerca de 20,5 millones de votos, cifra que se tomará como base para visualizar los resultados de esta segunda encuesta.

Segunda vuelta: en este escenario, ganaría Abelardo De La Espriella con 7.544.000 (36,8 %) frente a Iván Cepeda con 7.093.000 (34,6 %). En las otras hipótesis, este último ganaría con un 35,2 % a Paloma Valencia con un 26,9 %, con 35,8 % a Juan Carlos Pinzón con 18,8 % y con 33,7 % a Sergio Fajardo con 26,2 %.

Primera Vuelta:

<b>Candidato</b> <b>Enero</b> <b>Febrero</b> <b>Tendencia</b> Abelardo De La Espriella 28 % 32,1 % Sube (+4,1) Iván Cepeda 26,5 % 31,4 % Sube (+4,9) Sergio Fajardo 9,4 % 7,6 % Baja (−1,8) Paloma Valencia 5,1 % 3,8 % Baja (-1,3)

De La Espriella obtendría 6.580.500, Cepeda, 6.437.000; en tercer lugar, Paloma Valencia con 2.788.000, si se toma la intención de voto de los participantes en la Consulta por Colombia, bajaría más del 2 % respecto de la primera encuesta; y en cuarto lugar, Sergio Fajardo con 1.558.000.

Consulta por Colombia:

<b>Candidato</b> <b>Enero</b> <b>Febrero</b> <b>Tendencia</b> Paloma Valencia 19,1 % 26,9 % Sube (+7,8) Vicky Dávila 7,0 % 15,4 % Sube (+8,4) Aníbal Gaviria 11,1 % 9,0 % Baja (-2,1) Juan Daniel Oviedo 10,0 % 7,5 % Baja (-2,5) Juan Carlos Pinzón 13,1 % 7,0 % Baja (-6,1) Enrique Peñalosa - 6,5 % Nuevo

En este escenario, ganaría Paloma Valencia con 749.972 votos, más de 120.000 votos adicionales frente a la primera encuesta, seguida por Vicky Dávila con 429.352, más que duplicando su resultado previo. En tercer lugar quedaría Aníbal Gaviria, con 250.920, perdiendo cerca de 110.000 votos respecto de la primera encuesta.

Consulta por la vida:

<b>Candidato</b> <b>Enero</b> <b>Febrero</b> <b>Tendencia</b> Iván Cepeda 92,3 % 82,9 % Baja (-9,4) Daniel Quintero 0,9 % 2,7 % Sube (+1,8) Roy Barreras 1,4 % 2,7 % Sube (+1,3) Camilo Romero* - 1,2 % Nuevo

Si se toma la intención de voto de Cepeda, Quintero y Barreras, votarían en esta consulta 6.990.500 personas, más de 1,4 millones que en la primera encuesta, y ganaría Cepeda ampliamente con 5.795.124, con más de 660.000 votos adicionales respecto de la primera encuesta. El voto en blanco y la indecisión crecen significativamente en esta consulta.

Terceros: Sergio Fajardo baja un 1,8 % en la intención de voto. Juan Carlos Pinzón baja 3,4 %. Paloma Valencia baja 1,3 %, aunque sube 7,8 % en la consulta. Claudia López sube un 1,1 % y Enrique Peñalosa pierde un 1,1 %.

El Centro decide: entre el 32,1 % de De La Espriella y el 31,4 % de Cepeda, decidiría el 13,6 % de la ganadora de la Consulta por Colombia, que impulsaría el triunfo del primero, y el 7,6 % de Fajardo no tendría el poder de modificar el resultado.

Cambios respecto de la primera encuesta: la izquierda se ha fortalecido, a pesar de la criticable gestión del Gobierno y el débil carisma de Iván Cepeda. Si se suma la intención de voto en primera vuelta de los participantes en la Consulta Por la Vida, se observa un incremento del 27,1 % al 34,1 %, aunque con un mayor margen de indecisión.

Sin embargo, los resultados de segunda vuelta muestran un gran decrecimiento de Abelardo De La Espriella del 44,2 % al 36,8 % frente a Iván Cepeda; se reduce levemente del 34,9 % al 34,6 %.

Nueva variable: la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir que Iván Cepeda participe en la Consulta Por la Vida podría cambiar en forma importante el panorama para la primera vuelta electoral, aunque quienes quedan en esta solo representan el 2,7 %, unos 553.500 electores. La izquierda, aunque fortalecida, se divide en razón de la Consulta por la Vida, que obliga a su ganador a ir a la primera vuelta presidencial.

Variable exógena: se mantiene la variable externa de Donald Trump y la forma en que evolucione la relación con Gustavo Petro; su reciente encuentro demostró su influencia determinante.

En resumen, Abelardo y Cepeda subieron de manera importante en la intención de voto de primera vuelta y bajaron en la proyección de segunda vuelta. Paloma aumenta y ganaría la Consulta por Colombia, mientras Vicky se fortalece en ese entorno. Fajardo se debilita. Claudia López aumenta tímidamente. Quintero se fortalece para quedar a la altura de Roy en la Consulta por la Vida. De mantenerse la multiplicidad de candidatos independientes, podría aumentar la dispersión del voto, en mi opinión, lo que afectaría más al candidato Cepeda.

Cita de la semana: “Cada nueva república que resurge ahora recoge, como herencia del tirano en fuga, una economía arrasada, un tesoro arruinado, una sociedad desmoralizada por el abuso, el soborno y los negocios turbios.” A la conciencia de América, firman escritores, periodistas y políticos de América Latina. Entre la Libertad y el Miedo (Apéndice), Germán Arciniegas (1996)