Senadoras y senadores: los invito a votar por Claudia Dangond

Ayer, en un incidente que me ha parecido terriblemente desafortunado, hubo más votos que votantes en la plenaria del Senado, lo que desde ya es calificado por muchos como fraude. Un hecho similar en este tipo de elección, no tiene antecedentes. Vergonzoso que esta clase de insucesos se presenten en un evento tan importante para la democracia y las instituciones.

Otro hecho que me llamo la atención fue la denuncia de una excompañera de trabajo del doctor Polo, en la que ella lo acusa de recargarla de trabajo, dice la denunciante que fue acosada laboralmente y que tiene todas las pruebas, pero que —desafortunadamente— la investigación se archivó en la Corte Constitucional, donde ambos trabajaban.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención de sus denuncias, es el que ella afirmara que el doctor Polo va al vaivén de las circunstancias. Ella trabajó durante varios años con él, lo conoce bien. De Claudia Dangond jamás, en décadas, he oído algo similar. Por el contrario, siempre se me han hablado de ella como una persona intachable, lejana de este tipo de episodios en su vida personal o laboral.