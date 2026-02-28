Sinvergüenzas al Congreso, parte II

Hace una semana, en este espacio, me permití hacer una especie de “top 10” de personajes que aspiran a elegirse el próximo domingo al Congreso sin que les importe en lo más mínimo las investigaciones y señalamientos de corrupción en su contra. Sin embargo, el reclamo de muchos lectores fue inmediato, al señalar que la lista de sinvergüenzas al Congreso es mucho mayor y que existen personajes que merecen estar en el hall de la fama del descaro.

La Fundación Pares publicó un informe que muestra que, de los 3.144 aspirantes al Congreso, al menos 195 tienen serios cuestionamientos. El informe deja claro que cuatro de cada diez candidatos pertenecen a clanes políticos regionales y que se reciclan una y otra vez a través de familiares y amigos. Con fundamento en este informe, hace una semana publiqué los nombres de Julio Elías Chagüi (Córdoba), Didier Lobo Chinchilla (César), Berenice Bedoya (Antioquia), Juan Loreto Gómez (La Guajira), Martha Peralta Epieyú (La Guajira), Alfredo Ape Cuello (Cesar), Olga Milena Flórez (Córdoba), John Moisés Besaile Fayad (Córdoba), Richard Aguilar Villa (Santander) y Astrid Sánchez Montes de Oca (Chocó) como los diez políticos más descarados que buscan llegar al Congreso. Pero esta lista se quedó corta y hoy quiero sumarle otros diez nombres de personajes que no tienen vergüenza y quieren también elegirse. Algunos de ellos no están en el listado de Pares.

– Wilmer Carrillo. Representante a la Cámara por Norte de Santander por el Partido de la U. Es señalado de ser ficha del cuestionado gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, de quien fue su secretario de Infraestructura. Carrillo está acusado de presuntamente exigir coimas en la contratación del hospital de Ábrego. También fue señalado de pedir contratos en el Invías, en el marco del escándalo de Gestión del Riesgo.

– Yesid Enrique Pulgar Daza. Aspira al Senado por el Partido Liberal. Es hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por ofrecerle 200 millones a un juez para favorecer a un aliado político en un proceso. Yesid Pulgar fue investigado junto con su hermana, María Luisa Pulgar, cuando aspiraron a la Asamblea del Atlántico y al Concejo de Barranquilla por haber alterado los resultados de las votaciones.

– Edwin Ballesteros. Fue director de la Empresa Santandereana de Servicios Públicos (Esant) durante la gobernación de Richard Aguilar. Está señalado de ser parte de una red de corrupción durante esta administración que habría direccionado contratos para financiar campañas políticas. Ballesteros renunció a su curul en la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en 2021 al ser imputado por la firma de cinco contratos en los que se habrían desviado cerca de 1.500 millones de pesos. Busca volver a la Cámara con el aval de Colombia Justa Libres.

– Wadith Manzur. Representante a la Cámara por Córdoba desde 2018 por el Partido Conservador. Ha sido mencionado por Olmedo López y Sneyder Pinilla como uno de los congresistas que desviaba recursos destinados a obras públicas en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aspira al Senado.– David Racero. Representante a la Cámara por Bogotá, elegido por el Pacto Histórico. Está investigado por, presuntamente, utilizar la contratación de la Cámara para favorecer a su tío José Luis Mayorca en el Cesar y por, presuntamente, solicitar parte de su salario a los funcionarios de su UTL. Ahora quiere llegar al Senado.

– Gorky Muñoz. Exalcalde de Neiva en dos ocasiones, aspira al Senado por el partido La Fuerza. Está acusado de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y otras conductas asociadas al direccionamiento de contratación de alimentos y mercados a empresas vinculadas a colaboradores de su campaña. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por nueve años y seis meses el 8 de marzo de 2023, sanción que fue ratificada el 17 de agosto de 2023, por irregularidades en la contratación de mercados y el PAE.

– Álex Flórez. Senador por el Pacto Histórico. La Procuraduría lo suspendió por ocho meses después de que se conoció un video en el que, borracho, insultó a varios policías en Cartagena en 2022. La Corte Suprema lo investiga por lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Según las denuncias, Flórez les exigió dineros a contratistas de Medellín para financiar su campaña en 2022, cuando era concejal. Busca reelegirse en el Senado.

– Yenica Acosta. Representante a la Cámara por Amazonas desde 2018 por el Centro Democrático. La Corte Suprema la investiga por haber contratado en su UTL a una persona que jamás puso un pie en el Congreso, pero cobró su salario por diez meses sin ejecutar ninguna función. Mientras la Corte la llamó a juicio esta semana, Acosta hace campaña en el Amazonas buscando su tercera reelección.

– Isabel Zuleta. Senadora por el Pacto Histórico. Se enfrenta a un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por haber hecho gestiones para llevar a la tarima de un evento en Itagüí a varios cabecillas criminales presos en cárceles de Antioquia. Aún hoy no es claro cómo logró sacar a estos cabecillas criminales de la cárcel y subirlos a la tarima junto al presidente Gustavo Petro.

– León Fredy Muñoz. Senador de la República por la Alianza Verde. Fue representante a la Cámara por Antioquia y embajador en Nicaragua. Fue acusado de tráfico de estupefacientes cuando fue capturado con 346 gramos de cocaína en el aeropuerto de Medellín. Sin embargo, la Corte Suprema lo absolvió. Se investiga su participación en la gestión del asilo político a favor de Carlos Ramón González en Nicaragua, de quien es muy cercano, mientras era embajador. Este asilo le permitió a González huir de la Justicia y evitar su captura por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Muñoz busca reelegirse en el Senado.

¿De verdad vamos a seguir eligiendo a estos personajes?