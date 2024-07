Una de mis lecturas favoritas es la Gaceta del Congreso, el periódico del Senado y la Cámara de Representantes. En estos días, por pura casualidad, me encontré una afirmación equivocada que en 2003 lanzó el senador Jorge Enrique Robledo sobre George Soros, el magnate de origen húngaro cuya fortuna se estima en 6.700 millones de dólares, según la revista Forbes. “George Soros es un gran especulador financiero, uno de los más famosos del mundo. El señor Soros hace algunos años, senadores, le tumbó en un negocio de especulación algo así como 2.000 millones de dólares en una semana al Banco de Inglaterra”, afirmó Robledo. Nada de eso. Soros no le tumbó ni un penique al Banco de Inglaterra. Sencillamente, consideró que en 1992 la libra esterlina estaba sobrevalorada en relación con otras monedas y que no reflejaba la débil economía del Reino Unido, y utilizando varias estrategias financieras legales apostó a que la libra iba a caer, como en efecto cayó. Esa apuesta le dejó a Soros utilidades por 1.000 millones de dólares. Si hubiera estafado al Banco de Inglaterra, se le habría abierto una causa criminal y lo habrían vetado en los distintos mercados financieros, incluyendo el de Nueva York, donde reside el señor Soros. El senador Robledo habló sin conocimiento de causa.

Especulación es una palabra que le huele mal a algunas personas, pero no es más que la operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro. Cuando el cambio del dólar estuvo hasta hace algo más de diez años entre 1.800 y 2.000 pesos, las acciones de Bancolombia llegaron a valer más de 60 dólares en la Bolsa de Nueva York. Pero cuando la moneda colombiana empezó a perder valor frente al dólar, las acciones de Bancolombia bajaron a 24 dólares, no porque el banco estuviera en aprietos, sino porque sus utilidades y sus activos estaban en una moneda que valía mucho menos en dólares. Quien hubiera apostado a la baja con las acciones de Bancolombia hubiera especulado, pero sin tumbarle plata ni a Bancolombia ni al Banco de la República. Esa operación de apostar a la baja de una acción o de una moneda se llama vender en corto (short-selling), y los que no conocen el abecé de los mercados financieros creen que es antiética, pero es lícita y legal en las bolsas de valores. Consiste en vender acciones prestadas y esperar a que bajen para recomprarlas a menor precio, reponerlas y hacer la ganancia. Es una operación de mucho riesgo, pues si la acción no baja sino que sube, las pérdidas pueden ser gigantescas.