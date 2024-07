dida de beneficios, si esta última no era completa. En el gobierno había entusiasmo con la idea de que a último momento, la ley saliera con el apoyo incluso de los opositores, lo que le daría una enorme legitimidad frente al país y la comunidad internacional.')" onmouseout="return nd();">dida de beneficios, si esta última no era completa. En el gobierno había entusiasmo con la idea de que a último momento, la ley saliera con el apoyo incluso de los opositores, lo que le daría una enorme legitimidad frente al país y la comunidad internacional.')" onmouseout="return nd();">Los chiflidos arreciaron cuando Gina Parody abandonó el salón, después de cuestionar duramente a Restrepo, a quien señaló por haberse "atravesado" a un acuerdo sobre la ley de Justicia y Paz.







Durante la última semana, el ambiente sobre la ley había cambiado y los más enconados opositores de la iniciativa del gobierno, como Gina Parody y algunos congresistas del Polo Democrático, urdían un acuerdo con el Ministro del Interior para que se incluyeran algunas modificaciones, especialmente en el tema de confesión y pérdida de beneficios, si esta última no era completa. Los chiflidos arreciaron cuando Gina Parody abandonó el salón, después de cuestionar duramente a Restrepo, a quien señaló por haberse "atravesado" a un acuerdo sobre la ley de Justicia y Paz.

En el gobierno había entusiasmo con la idea de que a último momento, la ley saliera con el apoyo incluso de los opositores, lo que le daría una enorme legitimidad frente al país y la comunidad internacional.







Sin embargo, Restrepo reiteró que la confesión es un obstáculo para el proceso de paz de Ralito. El acuerdo se quemó en la puerta del horno. El ganador indiscutible de la jornada fue el Alto Comisionado. Hubo ley, y en una versión muy parecida a la que siempre buscó el gobierno.