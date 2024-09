Un presidente asustado

Pero aunque nos quedamos con la duda de los eventos de “no campaña”, lo cierto es que la posible violación de topes estaría determinada por la plata donada por Fecode, la donación del Polo Democrático, los 30.256 pagos a testigos electorales para la primera vuelta y los 5.328 para la segunda vuelta que no se reportaron, la capacitación a los testigos electorales no reportada, los pagos del servicio aéreo, el aporte económico de la USO, el pago de Ricardo Roa al Movistar Arena que no se reportó, pero cuya factura electrónica existe, los informes del revisor fiscal sobre los pagos de transporte, alimentación y logística de los testigos electorales y la factura a Caracol Televisión por concepto de publicidad que no reportó la campaña.