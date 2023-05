Vuelve y juega Quintero

El alcalde de Medellín vuelve y juega con Tigo Une, dentro de un desconocimiento del tema que me deja perplejo. En un trino publicado el 25 de mayo, que no pude leer porque me tiene bloqueado en Twitter, a pesar de ser él un funcionario público, menciona lo siguiente: “Sobre UNE dijimos todo lo que iba a pasar. Que se perdería la empresa, que nos iban a pedir más plata, que nos iban a diluir, que nos iban a arrastrar en pérdidas y que eso afectaría las finanzas de la ciudad. Señores del Concejo, el CD, el Colombiano, Uribe, Todos por Medellín, Anibal (sic) Gaviria, Marc Eichman (sic). Me gustaría escuchar lo que tienen para decirle a la ciudad.”

Pues alcalde aquí le tengo la respuesta, ya que en la última ocasión en que lo invité a un debate usted huyó cuando supo que yo estaba en línea para desmentir sus afirmaciones en una entrevista en la W.

Primero, quiero reafirmarle que la transacción realizada en 2014 donde se fusionaron TIGO y UNE fue espectacular para Medellín. EPM recibió, para compensar que ponía más activos que Millicom, giros que resultaron en 2.2 billones de pesos que se invirtieron en la ciudad por medio del fondo auditado Medellín Ciudad para la Vida (https://dokumen.tips/government-nonprofit/fondo-medellin-ciudad-para-la-vida.html?page=1).

Que fue una excelente y transparente transacción, no solo lo digo yo. Esta fue aprobada por las jutas directivas de UNE y de EPM, los tenedores de bonos emitidos por UNE (fondos de pensiones, bancos y aseguradoras), por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el concejo de Medellín, por la contraloría y la personería y en instancias judiciales.

Pero vamos a los datos: los fondos que recibió EPM por la fusión equivalieron a 8,3 veces el EBITDA correspondiente de la compañía. Eso es más de un 50 % más de lo que se ha cerrado en otras transacciones a nivel latinoamericano en el sector. Millicom pagó muy pero muy bien por entrar en UNE. Eso, alcalde, no tiene discusión.

Con respecto al 50% remanente que le quedó a EPM en Tigo UNE, la labor de Millicom ni siquiera fue aceptable, ha sido muy buena. La valoración de la participación actual del 50 % en TIGO UNE realizada el año pasado por EPM, cuyo presidente de junta directiva es usted, dio 2,4 billones de pesos, es decir, que el valor de las acciones de Tigo UNE apenas cayó un 10 % desde 2014. Mientras tanto el valor de los jugadores con participación pública en el país cayó catastróficamente: la acción de la ETB pasó de 540 pesos a 110 pesos y la de Telefónica Movistar en la bolsa de Nueva York cayó de 16 dólares a 4,18 dólares, de agosto de 2014, fecha de la transacción, a hoy. Es decir caídas de entre el 74 % y el 80 % en el valor de las acciones de las empresas. ¿Han oído al gobierno central, accionista de la operación colombiana de Telefónica o a la Alcaldía de Bogotá quejarse por esas caídas?

Ante estos datos muchos podrían decir que dadas esta circunstancias se hubiese podido, en vez de hacer una fusión, vender la totalidad de UNE en 2014. Seguramente hubiese sido un buen negocio para Medellín. Dejemos claro que fue su hermano Miguel Quintero, entonces miembro del concejo quién se opuso radicalmente a esa alternativa con su apoyo. Si se hubiese hecho lo que ustedes aconsejaban hoy Medellín tendría una empresa similar a la ETB, que solo vale 400.000 millones de pesos en vez de los 2,3 billones que vale la participación en Tigo UNE, y sin haber recibido ni un peso de los 2,2 billones que se recibieron por la fusión.

Sigue usted argumentando que las pérdidas de Tigo UNE han sido escandalosas, de 531 mil millones de pesos en 2021 y de 473 mil millones en 2022 y concluye que ha sido mal manejada. Lógicamente, ya sea por profundo desconocimiento o por voluntad de confundir, omite el hecho de que en cada uno de los dos años las depreciaciones de las redes han sido superiores a un billón de pesos y que por lo tanto la caja operativa que la empresa ha producido es de más de 500 mil millones anuales.

Entienda alcalde, o por lo menos déjese asesorar del auditor corporativo o los miembros de junta de Tigo UNE que usted tiene la atribución de nombrar, que Tigo UNE ha realizado inversiones de alrededor de un billón de pesos anuales en despliegue de red desde 2015, y que mientras esas redes se llenen de usuarios es NORMAL que las depreciaciones sean superiores a las utilidades que genera. Eso es comúnmente entendido por la gente del sector de telecomunicaciones pero parece que, dado que no coincide con su discurso político, no son razones que usted quiera escuchar.

Déjeme decirle, alcalde, cual es el problema real al cual usted se enfrenta y que lo tiene trinando. Primero, es su voluntad que EPM le gire a su administración la mayor cantidad de dinero posible, sobre todo ahora que se vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores. Segundo, por la forma como lo dictan las normas NIIF, las pérdidas generadas en Tigo UNE por cuenta de las depreciaciones limitan los fondos que le puede girar EPM a su administración. Esos fondos se dejan en EPM, que con los recientes acontecimientos, bien los necesita. Tercero, por su falta de credibilidad en el concejo de Medellín, no le aprobaron una venta del 50 % de Tigo UNE que sigue en manos de EPM.

En resumen, criticar los resultados de Tigo UNE, que en parte es criticar su propia gestión, ya que usted nombra miembros de junta y al auditor, vuelve a reflejar su manera de hacer política: incrédulo con los datos, desafortunado en sus conceptos y buscando siempre el golpe de opinión a su favor a pesar de la evidencia contradictoria.