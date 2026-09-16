¿Y si los inmuebles se venden por partes?

Tokenizar no es un invento raro. En el fondo, se trata de algo tan simple como dejar de reservarle la venta del país únicamente a quienes tienen la liquidez para comprar una propiedad entera, una oportunidad a la que hoy, desafortunadamente, muy pocos colombianos pueden acceder.

Para entenderlo sin tecnicismos ni rodeos, conviene aclarar primero lo que no implica este proceso. Tokenizar un inmueble no significa convertir un edificio en una moneda digital, ni modificar la legislación colombiana sobre cómo se adquiere el dominio y el título de una propiedad. Tampoco se trata de demoler ni de dividir físicamente las paredes de un predio.

Por el contrario, la propiedad se mantiene intacta en su lugar y el dueño original conserva la titularidad del bien. Lo único que se fracciona y se vende por partes es un derecho específico, como la renta, la valorización futura o los rendimientos que genere una posterior venta. Todo esto queda registrado formalmente en el mismo folio de matrícula inmobiliaria.

Hoy seguimos siendo esclavos de la cuota inicial. Si no la tienes, simplemente no compras. El sistema bancario exige demostrar ingresos mínimos que la mayoría de los colombianos no alcanza, y con tasas de interés para crédito hipotecario que rondan el 15 %, el panorama se complica aún más. Al final, lo que debería ser la cuota de una vivienda propia se termina destinando a pagar un arriendo, dejando muy poco margen para vivir. Por eso, siete de cada diez personas ya ni siquiera buscan comprar, sino arrendar. No se trata de una moda; es simplemente lo que les alcanza.

Durante décadas se ha comprado finca raíz de la forma tradicional, ya sea firmando una escritura pública o un contrato de leasing para pagar a veinte años. Sin embargo, las nuevas generaciones ya no quieren seguir esa misma receta. Buscan invertir el dinero que tienen a la mano, recibir ingresos por arrendamiento mes a mes y contar con la flexibilidad de vender una fracción si se quedan sin empleo, lo cual no significa que hayan renunciado al deseo de ser propietarios.

Para comprender la propuesta, es necesario revisar cómo opera hoy la matrícula inmobiliaria, pues ahí radica la seguridad jurídica de la propiedad. Cada predio cuenta con un número único en el cual el Estado registra quiénes son los dueños, si existe alguna hipoteca, un embargo o si la propiedad ya fue vendida. Sin esa anotación formal, la escritura no tiene validez frente a terceros. El proceso tradicional abarca notaría, escritura, registro y catastro, una garantía legal que se debe mantener intacta.

Cuando un inmueble se vende entero, de un propietario a otro, la matrícula sigue la misma dinámica de siempre. Si el bien se tokeniza, el proceso también pasa por ese mismo folio. La única diferencia radicaría en que, después del último dígito, se añadiría una T para identificar que se trata de un inmueble tokenizado, seguida de cuatro números que permiten fraccionarlo hasta en 9.999 partes. En ese esquema, el código T 0000 representa el dominio principal. La letra T no borra la matrícula inmobiliaria: la garantiza.

Ese movimiento no lo realiza un algoritmo a ciegas, sino que se sostiene sobre la base de un contrato inteligente inmobiliario que se protocoliza y se registra de forma legal. Se trata de un programa que recauda los pagos, reparte los ingresos por arriendo, cancela el impuesto predial y los derechos de registro, y entrega el token únicamente cuando se cumplen todas las condiciones fijadas. Esto no reemplaza la escritura pública, la cual se conserva como un documento digital, pues el código únicamente ejecuta lo que el notario y la oficina de registro ya autorizaron. Cabe recordar que únicamente el registro otorga la calidad de propietario. Además, el contrato se auditará, podrá ser pausado por orden judicial y su trazabilidad quedará registrada tanto en el folio como en el protocolo.

Para comprenderlo mejor, basta poner un ejemplo sencillo con un apartamento de 400 millones de pesos. Por la vía tradicional se necesita un único comprador o una pareja que asuma una cuota inicial hoy impagable. Mientras el vendedor espera durante meses, el joven arrendador no acumula capital y el municipio cobra el predial con base en un avalúo desactualizado. Con este modelo, el mismo apartamento tokenizado no cambia de folio, sino que permite al propietario vender un 20 % y quedarse con el resto. De este modo, un pequeño inversionista puede ingresar con 10 o 20 millones de pesos, el constructor vende con mayor rapidez y los cobros de notariado, registro, DIAN y predial se liquidan sobre el valor real pagado por el token. Gana el que vende, gana el que compra y gana el fisco.

Esta alternativa transforma el mercado inmobiliario exactamente donde más le duele: la iliquidez. En la actualidad, un predio se vende completo o no se vende. Al permitir la venta por fracciones, se dinamizan las transacciones y se ponen en marcha proyectos de construcción sin necesidad de crear nuevos impuestos, lo cual encaja con la prioridad de la política del Gobierno del presidente De la Espriella. Así se reactiva un sector paralizado, mientras que el predial, el registro y la retención en la fuente se aplican sobre el precio comercial real del token, generando mayor recaudo para la Nación y los municipios.

Por otra parte, el token refleja el valor real del mercado, determinado por lo que alguien efectivamente pagó por una fracción y no por el precio arbitrario que fija un vendedor. Se suman así compradores antes excluidos y disminuyen las propiedades estancadas durante años. A su vez, el catastro se actualiza constantemente con cada transacción, evitando depender exclusivamente de los pocos compradores tradicionales o de subsidios insuficientes.

Este cambio permite que inversionistas colombianos y extranjeros, desde cualquier lugar del mundo, puedan adquirir una participación de un local en Barranquilla o de una bodega en Rionegro de forma digital, sin viajar a firmar documentos.

Implementar la tokenización respaldada por seguridad jurídica le dará un nuevo impulso al sector. Un caso de referencia es El Salvador, donde el crédito a la construcción se duplicó y las compraventas aumentaron cerca del 20 %. El rezago es únicamente nuestro.

Adicionalmente, este modelo dará origen a empresas administradoras de tokens inmobiliarios, fiducias o sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera, con capital mínimo, políticas contra el lavado de activos y contratos inteligentes auditados. Los patrimonios y cuentas de los clientes serán independientes de la empresa administradora, evitando riesgos en caso de insolvencia, respaldados por la matrícula y pólizas de seguro. En este ecosistema, el notario da fe, el registrador anota, la Superfinanciera inspecciona, mientras que Notariado, Registro, UIAF y DIAN supervisan la matrícula y el flujo del dinero.

El constructor o el Gobierno que pretenda seguir únicamente la vía tradicional terminará estancado. La venta de tokens inmobiliarios garantizados en la misma matrícula es el nuevo camino. Solo se requiere la voluntad política que confío en que tiene la nueva administración para dar este paso. La próxima semana abordaremos cómo tokenizar la vivienda de interés social, fraccionando el ahorro para masificar el techo propio. Sin paradigmas, sí es posible.