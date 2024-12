En el nuevo capítulo económico en que nos encontramos figura un Estado que jugará un papel cada vez mayor en la economía global. Su inauguración comenzó con una serie de actos que demuestran profundo egoísmo e hipocresía. La enorme competencia desatada ante la escasez global de equipos de protección personal para médicos, como guantes, tapabocas, respiradores N95 y ventiladores es la primera muestra de ello. No solamente ha provocado que países abiertamente roben o renegocien contratos para suplir estos productos, sino también que adelanten políticas para garantizar que ante eventos futuros sus países puedan contar con estos elementos estratégicos.

Colombia no se queda atrás, la semana pasada la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez lanzó un programa para identificar empresas que logren producir los equipos de protección personal. Del mismo modo, hace ya unos días, el gobierno ha buscado prevenir la exportación de productos médicos que puedan contribuir a la lucha contra el virus.

No debemos caer en la trampa de impedir que estos debates o argumentos se den, o llamar ‘ridículos‘ a quienes los fomentan. Debemos impulsar la competitividad de la economía nacional en esos aspectos estratégicos para no solo abastecer el mercado nacional, sino también competir a nivel mundial. Hay que aprovechar que los países están buscando diversificar algunas cadenas de valor, fuertemente dependientes de China y tratar que algunas de ellas sean trasladadas a Colombia.

No podemos esperar que una vez esto se acabe todo vuelva a su normalidad. La normalidad que conocimos no regresará. Es indudable que el gobierno tendrá un mayor papel a jugar en la economía de ahora en adelante, no solamente en Colombia, sino también en el resto del mundo. Tenemos que enfrentar esta nueva realidad, pero al mismo tiempo ahuyentar la provocación del nacionalismo económico. Esto estará en juego durante los próximos 18 meses, pero crucialmente en las elecciones presidenciales de 2022.